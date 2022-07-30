Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

30.07.2022 21:39
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına Vodafone Park'ta çıkan Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Yeni transfer Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya ve İspanya'da kamp yaparak geçiren Beşiktaş, son hazırlık maçını ise taraftarının huzurunda oynadı. İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE BAŞLADI

Teknik Direktör Valerien Ismael, Sampdoria karşısında Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan Akgün, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Muleka ve Weghorst 11'ine şans verdi. İtalyan ekibi ise Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris ve Caputo 11'iyle sahaya çıktı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

İLK YARIYI SAMPDORİA ÖNDE KAPATTI

Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı ancak pozisyonlardan yararlanamadı. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde, kaleci Ersin'in önde olduğunu gören Sabiri, orta sahadan aşırtma bir vuruş yaparak Sampdoria'yı öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

WEGHORST SİFTAH YAPTI

İkinci yarıda da baskılı oynayan Beşiktaş, üst üste pozisyonlar yakaladı ve aradığı golü de 65. dakikada buldu. Gedson Fernandes'in baskısı sonucu rakip yarı sahada topu kapan siyah-beyazlılarda Weghorst düzgün bir vuruş yaparak skora eşikliği getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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