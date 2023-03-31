Yeni takımı kısa süre sonra belli olacak Torrent için Galatasaraylılar aynı yorumu yaptı: Hak ettiğini buldu

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Burak Elmas döneminde Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent, performansıyla büyük yıkım yaşatmıştı. Dursun Özbek yönetimi göreve gelir gelmez Katalan hoca ile yollarını ayırarak Okan Buruk'u göreve getirmişti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Torrent'in yeni adresi belli oluyor.

TORRENT EN GÜÇLÜ ADAY

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan'ın teknik direktörlük için en güçlü adayı Domenec Torrent. Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde 1.30'luk puan ortalaması yakalayarak büyük tepki çeken Katalan hoca için sarı-kırmızılı taraftarlar,"Hak ettiğini buldu" yorumlarında bulundu.

JESUS'UN DA ADI GEÇMİŞTİ

Suudi Arabistan teknik direktörlüğü için daha önce Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile Zinedine Zidane ve Ancelotti'nin adı geçmişti.