Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
26.01.2026 10:01  Güncelleme: 10:06
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
Haber Videosu

Barcelona'nın yenileme çalışmaları süren efsane stadı Camp Nou, yağış sonrası su alma sorunuyla dikkat çekti. Stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve stadın yeni haliyle ilgili altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.

Yenileme çalışmaları süren Barcelona'nın efsane stadı Camp Nou, yağmurun ardından su almasıyla gündeme geldi.

CAMP NOU'DA YAĞMUR SONRASI SORUN

Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou, yağışın ardından yaşanan su alma problemiyle dikkat çekti. Devam eden yenileme çalışmalarına rağmen stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Stadın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlarda, altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.

YENİLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Camp Nou'daki kapsamlı yenileme projesi sürerken, yaşanan su alma sorununun geçici bir durum olduğu ve gerekli müdahalelerin yapılacağı ifade edildi.

Barcelona, Camp Nou, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Ceketsiz Nihat ın firması limak yaparsa böyle olur. 3 0 Yanıtla
  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Cengiz yine yaptı yapacağını 2 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Barcelona'nın her şeyi böyle. Tam üçkağıtı spor kulübü 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
