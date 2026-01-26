Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Yenileme çalışmaları süren Barcelona'nın efsane stadı Camp Nou, yağmurun ardından su almasıyla gündeme geldi.

CAMP NOU'DA YAĞMUR SONRASI SORUN

Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou, yağışın ardından yaşanan su alma problemiyle dikkat çekti. Devam eden yenileme çalışmalarına rağmen stadın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yağmur sonrası ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Stadın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlarda, altyapı ve yalıtım çalışmalarına yönelik eleştiriler öne çıktı.

YENİLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Camp Nou'daki kapsamlı yenileme projesi sürerken, yaşanan su alma sorununun geçici bir durum olduğu ve gerekli müdahalelerin yapılacağı ifade edildi.