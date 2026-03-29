Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... - Son Dakika
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...

Yere yığılıp fenalaşan Lucescu\'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...
29.03.2026 23:19
Romanya Milli Takım kampında fenalaşarak yere yığılıp bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan ilk açıklama geldi. 80 yaşındaki Lucescu, Türkiye maçı analizi sırasında öfkelendiğini ve bu yüzden fenalaştığını söyleyerek, ''Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Sadece fibrilasyonlar oldu'' dedi.

Romanya A Milli Futbol Takımı'nın antrenman kampında fenalaşarak yere yığılıp bilincini kaybeden 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı.

''TÜRKİYE MAÇI YÜZÜNDEN ÇOK ÖFKELENDİM''

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynadıkları Türkiye maçının üzerinden günler geçmesine rağmen sakinleşemediğini belirtti.

Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuştu.

''KALP KRİZİ YAŞAMADIM''

Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

''TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTABİLİRDİK''

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuştu.

''BİZİ HİÇ ZOR DURUMDA BIRAKMADILAR''

Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Spor Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... - Son Dakika

