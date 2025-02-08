Yerlikaya'dan Milli Güreşçilere Moral Ziyareti

Spor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara'da kamp yapan milli güreşçileri ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'le Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli güreşçilere ziyarette bulunduğu belirtildi.

Moral ziyaretinde Yerlikaya ile Akgül'ün milli güreşçiler ve teknik heyetle sohbet ederek, birlikte zaman geçirdikleri kaydedildi.