Yeşil ışık yandı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Becao oluyor - Son Dakika
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Yeşil ışık yandı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Becao oluyor

31.05.2023 23:33

Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'yi Napoli'ye sattıktan sonra o bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'yu hedefine aldı. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Udinese ile ilk teması kurdu. Udinese Sportif Direktörü Marino'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin transferde önceliği savunma hattı. Sezon başında Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Sarı-Lacivertliler, Gustavo Henrique ve Samet Akaydin'da büyük hüsran yaşadı.

DEVLER PEŞİNDE

Fenerbahçe, Udinese'de forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao ile kontak kurdu. Kulübü ile de bir ön görüşme yapıldı. İtalyan basını ise ülkeden başka takımlardan da teklif alan Becao'nun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazıyor.

Yeşil ışık yandı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Becao oluyor

SPORTİF DİREKTÖR YEŞİL IŞIK YAKTI

27 yaşındaki 1,91'lik savunmacının Transfermarkt'teki piyasa değeri 11 milyon euro. Udinese ile 1 yıllık mukavelesi kalan Becao, kulübüyle masaya oturmadı. Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino, Fenerbahçe ile anılan Becao için "Masaya oturmaması çok şaşırttı. Her yolu deniyoruz. Aksi takdirde uygun bir meblağ karşılığında transferi düşünmek zorunda kalacağız" açıklaması yaptı.

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