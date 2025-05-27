Yeşilay Bisiklet Turu 12. Kez Düzenleniyor

Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2011 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri haline gelen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 12'ncisi, 1 Haziran Pazar günü saat 10: 30'da, "Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik öncesi, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, İl Temsilcisi Erdal Sevim ve önceki dönem temsilcisi Osman Tatlıcılar, Bursa Yeşilay Spor Kulübü yöneticisi Tolga Çetinkaya, Spontan bisikletçiler derneği başkanı ve aynı zamanda Nilüfer Kent Konseyi bisiklet grubu başkanı İdris Yüce bir basın açıklaması yaparak etkinliğin detaylarını paylaştılar.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas yaptığı açıklamada, turun her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet severin katılımına açık olduğunu belirterek, bu anlamlı günde Bursalılarla birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesinin de ayrıca önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Arvas, "Yeşilay Bisiklet Turu ile yalnızca bağımlılıklara karşı değil, aynı zamanda bisikletin bir ulaşım aracı, bir spor dalı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak benimsenmesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bisiklet sağlıklı bir gelecek, aynı zamanda bir farkındalıktır," ifadelerini kullandı.

1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tur kapsamında, trafikte bisikletli bireylerin varlığına dikkat çekmeyi de amaçladıklarını vurgulayan Arvas, hem sağlıklı yaşamı teşvik edeceklerini hem de sürücülerin bisikletlilere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Başkan Arvas, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu'na; Yeşilay Bursa Şubesi, Bursa Yeşilay Spor Kulübü, Spontan Bisikletçiler Grubu, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu, Eşpedal Bursa Temsilciliği, Dr. Bisiklet, Aydın Bisiklet, Bursa Tur Komitesi gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet severin katılım göstereceğini belirtti. Etkinliğin Bursa güzergahı ise şu şekilde planlandı:

FSM Konser alanında toplanacak bisikletçiler sırayla FSM Caddesi - Hürriyet Caddesi - Nilüfer Vadisi Bisiklet Yolu - Botanik Park çıkışı alt geçit - Nilüfer Caddesi - Çelebi Mehmet Bulvarı - 2. Kanal Caddesi - Dr. Sadık Ahmet Caddesi - İstanbul Caddesi - Kent Meydanı - Fevzi Çakmak Caddesi - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı rotasını izleyerek Yeşilay Standı (Bitiş Noktası)'na ulaşacaklar. Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınacak.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, tüm Bursalıları bu anlamlı etkinliğe katılarak sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye davet etti. - BURSA