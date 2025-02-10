Yeşilyurt Belediyesi'nden ödüllü badminton turnuvası - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nden ödüllü badminton turnuvası

Yeşilyurt Belediyesi\'nden ödüllü badminton turnuvası

Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aileler Yılı" ilan etmesi dolayısıyla aile bireyleri arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla ödüllü "Aileler Arası Badminton Turnuvası" düzenliyor.

10.02.2025 14:46  Güncelleme: 14:47
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Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aileler Yılı" ilan etmesi dolayısıyla aile bireyleri arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla ödüllü "Aileler Arası Badminton Turnuvası" düzenliyor. 15-16 Şubat tarihlerinde Yakınca Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada, aileler kıyasıya mücadele edecek.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek organizasyona, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek veriyor. Eşlerin yanı sıra anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun çiftlerinin katılacağı müsabakalarda renkli ve heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Turnuvaya katılmak isteyen aileler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın 4. katındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 444 8 910 numaralı Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi edinebilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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