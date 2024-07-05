Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da bronz madalya kazandı

Milli formayı giyebilmek için katıldığı seçmelerde kolu kırılan Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Eroğlu, küçük yaşta başladığı halter sporunda önemli başarılar elde etti ve ailesini gururlandırdı. Kolu kırıldıktan sonra hemen antrenmanlara başlayan Eroğlu, azmini göstererek uluslararası arenada da başarılı bir performans sergiledi. Genç sporcu, ilerleyen dönemde olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyor.

05.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli formayı giyebilmek için katıldığı seçmelerde kolu kırılan Yiğithan Eroğlu, azminin karşılığını Yunanistan'da 15-23 Haziran'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalyayla aldı.

Henüz 9 yaşındayken halterci olan babası, amcası ve kuzeninin yönlendirmesiyle bu spora başlayan Eroğlu, küçük yaşta önemli başarılar elde etti.

Konya ve Aydın'da 2022'de düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda aldığı şampiyonluklarla halterde gelecek vaat eden Eroğlu, katıldığı ilk uluslararası müsabakada da bronz madalya alarak ailesi ve antrenörlerini gururlandırdı.

Rakiplerine yetişmek için sıkı çalıştı

Başarılarına yenilerini eklemek için aralıksız çalışan 14 yaşındaki Eroğlu, AA muhabirine, hedeflerini her zaman yüksek tuttuğunu söyledi.

Bu zorlu süreçte bazı talihsizlikler yaşadığını aktaran Eroğlu, " Sivas'ta 2023'te milli takım seçmeleri için düzenlenen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 100 kilo kaldırırken kolum kırıldı. Yaklaşık 5 ay halterden uzak kaldım. Bu süreçte rakiplerimden de geri kaldım." dedi.

Eroğlu, iyileştikten sonra Yunanistan'daki şampiyonayı kaçırmamak için hemen antrenmanlara başladığını, çok sıkı çalıştığını dile getirdi.

"Rakiplerim güçlü olabilir ama ben de çok güçlüyüm"

Bu süreçte eski gücüne kavuştuğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl Ankara'daki milli takım seçmelerinde kendi branşımda birinci oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Ardından Gaziantep'te zorlu 3 aylık bir kamp sürecine katıldım. Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 115, silkmede 132 kilo kaldırarak bronz madalya aldım. Ailemi ve milletimizi gururlandırdığım için mutluyum. Daha gencim, ilerleyen dönemde hedefim olimpiyatlarda madalya alabilmek. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacım var. Rakiplerim güçlü olabilir ama ben de çok güçlüyüm."

Eroğlu, ailesinin her zaman yanında olduğunu, spor hayatını yıllarca sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 11:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement