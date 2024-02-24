Yıldız Erkek Epe Takımı İtalya'da ikincilik elde etti - Son Dakika
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Spor

Yıldız Erkek Epe Takımı İtalya'da ikincilik elde etti

Yıldız Erkek Epe Takımı İtalya\'da ikincilik elde etti

İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'nin Yıldız Erkek Epe Takımı, tarihinde ilk kez takım halinde ikincilik elde etti. Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran ve Alaz Güney Karakaş'tan oluşan takım, Letonya, Almanya ve İtalya'yı yenerek finale çıktı. Finalde Ukrayna'ya yenilen takım, gümüş madalya kazandı.

24.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:54
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İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Yıldız Erkek Epe Takımı, tarihinde ilk kez takım halinde ikincilik elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Napoli kentinde devam eden organizasyonda Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran ve Alaz Güney Karakaş'tan oluşan Yıldız Erkek Epe Takımı, takım müsabakalarında mücadele etti.

Yıldızlar Milli Erkek Epe Takımı, sırasıyla Letonya'yı 45-33, Almanya'yı 45-35 ve İtalya'yı 32-31 yenerek yarı finalde İspanya ile eşleşti. Bu turu da 45-38'lik üstünlükle tamamlayan ay-yıldızlı takım adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Ukrayna ile karşılaşan Yıldızlar Milli Erkek Epe Takımı, rakibine 45-36 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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