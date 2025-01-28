Yıldız futbolcuya evinde silahlı saldırı

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İspanyol takımı Athletic Bilbao oyuncusu Alex Berenguer ve eşi Sofía Jem'in Mungia'daki evine üç silahlı saldırgan tarafından organize bir soygun girişiminde bulunuldu.

İÇERİ GİREMEDİLER

Yerel basında çıkan haberlere göre; saldırganlar pazartesi akşam saatlerinde Berenguer'in evine geldi. Futbolcu, soğukkanlı bir şekilde evin cam kapısını kapatarak saldırganların içeri girmesini engelledi. Olay sırasında Berenguer ve eşine silah doğrultan saldırganlar amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kameraları ve diğer deliller inceleniyor.