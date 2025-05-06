Yıldız Kızlar Voleybol Yarışması Isparta'da Başladı - Son Dakika
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Yıldız Kızlar Voleybol Yarışması Isparta'da Başladı

Yıldız Kızlar Voleybol Yarışması Isparta\'da Başladı

Isparta'da Yıldız Kızlar için voleybol yarı finalleri başladı, 4 Mayıs'ta sona erecek.

06.05.2025 11:35
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Türkiye'nin en iyi yıldız kız voleybol takımlarını buluşturan yarı final müsabakaları, Isparta 6 Mart Spor Salonu'nda başladı. Turnuva 4 Mayıs'ta sona erecek.

Isparta, ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu Yıldız Kızlar kategorisindeki yarı final müsabakaları, 6 Mart Spor Salonu'nda başladı. Eskişehir, Muğla, Antalya ve Mersin'den gelen kulüplerinin katıldığı organizasyon, 4 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

"Takımlarımıza başarılar dileriz"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür büyük organizasyonlar, şehrimizin spor kültürünü daha da geliştirmemize katkı sağlıyor. Gençlerimiz, burada elde ettikleri deneyimlerle sadece yeteneklerini geliştirmiyor, aynı zamanda takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü de keşfetmiş oluyorlar. Isparta olarak bu gibi önemli turnuvalara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımlarımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda birinci olan takım, 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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