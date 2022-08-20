Nazilli'nin gururu kızlardan Başkan Özcan'a destek teşekkürü - Son Dakika
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Nazilli'nin gururu kızlardan Başkan Özcan'a destek teşekkürü

20.08.2022 12:41
Nazilli'nin gururu kızlardan Başkan Özcan'a destek teşekkürü

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası 3.'sü Burcu İldem Gerçekten ve Büyükler Türkiye Şampiyonu Emine Tunç ve Kader Ata, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası 3.'sü Burcu İldem Gerçekten ve Büyükler Türkiye Şampiyonu Emine Tunç ve Kader Ata, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3. olan Nazilli Belediyespor'lu Burcu İldem Gerçekten ve Van'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 1. olan Emine Tunç ve 3. olan Kader Ata, Antrenör Meliha Sarıkoca eşliğinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Antrenör Meliha Sarıkoca, "Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Nazilli Belediyesporlu Burcu İldem Gerçekten koparmada 1., toplamda 3. oldu. Aynı zamanda Van'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Emine Tunç 1., Kader Ata da 3. olarak Nazilli Belediyesporumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Başkanımızla da çocuklarımızın başarıları için görüştük, sağ olsun kendisi bize birçok konuda destek oluyor. Şu anda belediyemizin oluşturmuş olduğu bir kamp merkezi var. Burada halterciler, basketbolcular ve voleybolcular kalacak. Aynı zamanda Türkiye Milli Halter takımının burada kamp yapmasını sağlamak amacıyla görüştük. Başkanımız da bu konuda destek olacağını söyledi. İnşallah Büyükler ya da Gençler Avrupa Şampiyonası Halter kampını burada yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Nazilli'nin sporun pek çok dalında kendini kanıtladığını belirten Başkan Özcan, "Öncelikle evlatlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bize üst üste bu gururu yaşattılar. Desteklendiklerinde bu başarıları nerelere taşıdıklarını birlikte gördük. Bizler Nazilli Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek hediye takdiminde bulundu. - AYDIN

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Bozyurt Mahallesi Muhtarı Güler'den Başkan Özcan'a hizmet teşekkürü Bozyurt Mahallesi Muhtarı Güler'den Başkan Özcan'a hizmet teşekkürü
Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Türkiye, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'nin gururu kızlardan Başkan Özcan'a destek teşekkürü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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