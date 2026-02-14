Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü\'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı
14.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız futbol yıldızı Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde üç farklı kadına çiçek göndermesi yeniden konuşulmaya başlandı. İddialara göre Benzema, mevcut partneri Jordan Ozuna, ikinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier, ve ilk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek göndermişti.

Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde yaptığı bir jest yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fransız yıldızın aynı gün üç farklı kadına çiçek gönderdiği iddiası sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı

3 FARKLI İSİME ÇİÇEK GÖNDERDİ İDDİASI

İddialara göre Benzema, 14 Şubat 2023'te;

  • Şu anki partneri Jordan Ozuna'ya,
  • İkinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier'ye,
  • İlk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek gönderdi.

O dönem de konuşulan bu detay, yeniden paylaşılarak sosyal medyada tartışma yarattı.

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı

YORUM YAĞDI

Futbolcunun özel hayatına dair bu ayrıntı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu "ince düşünülmüş bir jest" olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirel paylaşımlar yaptı.

Sevgililer Günü, Karim Benzema, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:54:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.