Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde yaptığı bir jest yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fransız yıldızın aynı gün üç farklı kadına çiçek gönderdiği iddiası sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
İddialara göre Benzema, 14 Şubat 2023'te;
O dönem de konuşulan bu detay, yeniden paylaşılarak sosyal medyada tartışma yarattı.
Futbolcunun özel hayatına dair bu ayrıntı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu "ince düşünülmüş bir jest" olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirel paylaşımlar yaptı.
Son Dakika › Spor › Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?