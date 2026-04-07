Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

Yıllarca Türkiye\'de görev yapan Lucescu\'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
07.04.2026 22:40
80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu, hayatı boyunca Türkiye ile içli dışı olmuştu. Rumen hocanın vefatının ardından acı bir tesadüf ortaya çıktı. Türkiye'de A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray'da da görev yapan Mircea Lucescu'nun antrenörlük kariyerindeki son maçı da Türkiye'ye karşı oldu.

Türk futboluna damga vurmuş, hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşamış efsane teknik adam Mircea Lucescu’nun vefatı spor dünyasını yasa boğdu. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Rumen teknik adamın ölümü, arkasında sadece başarılar değil, aynı zamanda yürek burkan bir tesadüfü de bıraktı.

TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ ''BİLGESİ'' VEDA ETTİ 

Kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye ile iç içe geçiren, Türk insanının karakterini ve futbol kültürünü en iyi analiz eden yabancı teknik adamların başında gelen Mircea Lucescu, 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Galatasaray ve Beşiktaş’ı lig şampiyonluğuna taşıyan, ardından A Milli Futbol Takımı’mızın dümene geçen efsane isim, sadece bir antrenör değil, aynı zamanda bir futbol dehası olarak tarihe geçti.

Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

KADERİN GARİP CİLVESİ: SON MAÇI YİNE TÜRKİYE'YE KARŞI

Lucescu’nun vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise spor kamuoyunda derin bir hüzün yarattı. Hayatı boyunca Türkiye ile kopmaz bağlar kuran Rumen hocanın, profesyonel antrenörlük kariyerindeki son resmi müsabakası da yine çok sevdiği Türkiye’ye karşıydı. Kaderin bir cilvesi olarak, kariyerinin son perdesini Türkiye ile kapatan Lucescu, bu tesadüfle adeta ikinci vatanı saydığı topraklara saha kenarından son kez selam vermiş oldu.

Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

LUCESCU'NUN TÜRKİYE'DE YAPTIKLARI 

Rumen teknik adamın Türkiye macerası, sadece kupalarla değil, kurduğu derin dostluklarla da hatırlanacak:

Galatasaray Dönemi: 2000 yılında UEFA Süper Kupa zaferiyle başladığı sarı-kırmızılı yolculuğunu, 2001-2002 sezonu şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Beşiktaş Dönemi: Siyah-beyazlıların 100. yılında kazandığı tarihi şampiyonluğun mimarı oldu ve Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline geldi.

A Milli Takım Dönemi: 2017-2019 yılları arasında Ay-Yıldızlı ekibimizin başında görev yaparak, Türk futbolunun yeniden yapılanma sürecine katkıda bulundu.

''TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM''

"Türkiye benim ikinci evim." sözünü her fırsatta dile getiren Mircea Lucescu, geride unutulmaz taktikler, kazanılmış kupalar ve asla unutulmayacak bir futbol mirası bıraktı.

Mircea Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş, Türkiye, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf - Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor “Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
SON DAKİKA: Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf - Son Dakika
Advertisement
