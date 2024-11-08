Yılmaz: Hatayspor'u Yenerek İleriye Gitmek İstiyoruz - Son Dakika
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Yılmaz: Hatayspor'u Yenerek İleriye Gitmek İstiyoruz

Yılmaz: Hatayspor\'u Yenerek İleriye Gitmek İstiyoruz

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Hatayspor maçına güveniyor ve taraftar desteği bekliyor.

08.11.2024 11:49
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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige yeni bir kadro kurarak başladıklarını, ilk haftalarda bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Takımın son haftalarda tam olarak oturduğunu ve oynanan oyundan memnun olduğunu vurgulayan Yılmaz, ligde son 4 haftadır yenilmediklerini hatırlattı.

Takımdaki planlamayı en az 3 yıllık yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu sene kadro planlaması yaparken titiz davrandık. Geçen sene bu takımın yaş ortalaması 34-35 civarındaydı. Bu sene ise bunu 25-26'ya düşürdük. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. İnşallah burada 3 yıl transfer yapmadan oynayabilecek bir kadro oluşturduk." diye konuştu.

Sezona galibiyetle başladıklarını ancak futbolcuların adaptasyon süreçleri nedeniyle istedikleri gibi devam edemediklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sağ olsun teknik heyetimiz, çalışanlarımız, şehrimiz bizlere desteklerini esirgemediler. Şu an başarılı bir grafik yakaladığımızı inanıyorum. İnşallah bunun devamı gelecektir. Önümüzde Hatayspor maçı var. Hatay'da tamam mı devam mı maçına çıkacağız, erken gelen zor bir karşılaşma olacak. Takımımıza güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah oradan da üç puanla geleceğiz ki oyuncuların deplasmandaki öz güveni de yerine gelsin."

Taraftarı Mersin'e davet etti

Memik Yılmaz, iç sahada rakiplerin korkulu rüyası olduklarını ve bunu da taraftar sayesinde başardıklarını ifade etti.

Her maçta taraftara ciddi ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağ olsun şimdiye kadar seyircimiz desteğini bizden esirgemedi. 12. adamlarımızla beraber oraya gideceğiz. Herkesi Mersin'de oynayacağımız Hatayspor karşılaşmasında bekliyoruz. Deplasman değil de kendi evimizde oynuyor gibi olacağız. Seyircimizle başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılmaz: Hatayspor'u Yenerek İleriye Gitmek İstiyoruz - Son Dakika

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