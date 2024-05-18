Şehitkamil Belediye Başkanı Gaziantep FK'ya moral ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Spor

Şehitkamil Belediye Başkanı Gaziantep FK'ya moral ziyareti gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Gaziantep FK\'ya moral ziyareti gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine moral ziyareti gerçekleştirdi. Yılmaz, takımın önemli bir maça çıkacağını belirterek taraftarları maça davet etti ve destek istedi.

18.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Gaziantep FK'ya moral ziyareti gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Takımın ölüm kalım maçına hepinizi bekliyorum. Yarın protokolün tam karşısındaki tribünde seyircilerle birlikte avazım çıktığı kadar Gaziantepspor diye bağıracağım. Takımınızı yalnız bırakmayın. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine moral ziyaretinde bulundu.

"Maçı kazanacağız"

Gaziantep FK'nın alt sıralardan uzaklaşması için büyük öneme sahip olan karşılaşma öncesi düzenlenen ziyaret sonrası konuşan Başkan Yılmaz, "Gaziantep'in evlatları, hepinizden bir ricam var. ölüm kalım maçına çıkıyoruz. Sizler, Antep'in evladısınız. Buranın havasını soluyorsunuz, buranın suyunu içiyorsunuz. Takımın ölüm kalım maçına hepinizi bekliyorum. Ben, biliyorsunuz protokol adamı değilim. Yarın, protokolün tam karşısındaki tribünde seyircilerle birlikte avazım çıktığı kadar Gaziantepspor diye bağıracağım. Takımınızı yalnız bırakmayın. Allah izin verirse yarın maçı kazanacağız. 21.30'da da 19 Mayıs Gençlik Konserine birlikte gideceğiz. Hepinizi bekliyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Antep'i yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehitkamil Belediye Başkanı Gaziantep FK'ya moral ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


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