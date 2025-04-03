Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti - Son Dakika
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Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti

Yılmaz Vural\'dan Mourinho\'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması hakkında olay yaratacak bir yorumda bulundu. Vural, ''Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu'' dedi.

03.04.2025 15:44
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki dev derbide deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya gündemine oturdu. Karşılaşmanın önüne geçen olayla ilgili bir yorum da teknik direktör Yılmaz Vural'dan geldi.

"OKAN BURUK TAHRİK ETTİ"

Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında sezon başından beri hem saha içinde, hem de saha dışında rekabet var" dedi.

"MOURINHO, OKAN BURUK'U DÜNYAYA TANITTI"

Mourinho ile Okan Buruk arasındaki ilişkiye değinen teknik adam, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU YILDIZ FUTBOLCULAR HOCA YAPMIŞ"

Yabancı teknik direktörlere karşı olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan bir işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilişim Hurda:
    TAHRİK SALDIRI İÇİN YETERLİ BİR NEDEN DEĞİL. BAK SENDE MİLLETİ TAHRİK EDİYORSUN SALDIRSINLAR Mİ SANA. YADA MORİNHO MAYMUN GİBİ ZIPLIYOR DEDİĞİNDE TAHRİK ETMEMİŞ Mİ OLUYORDU. BOŞ KONUŞMUSSUN 18 18 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    tahrik saldırı nedeni ise saldırı karşılığı ne olmalı 11 9 Yanıtla
  • 1837837:
    Son kullanma tarihi geçmiş bir yancı Fenerbahçe teknik direktörü kovulur da belki beni başlarına geçirirler diye yorum yapmış kimlere kaldık hey yavrum hey 10 9 Yanıtla
  • 1837837:
    Son kullanma tarihi geçmiş olan bir teknik adam morinho kovulur da Fenerbahçe’nin başına ben geçerim diye yorum yapmış hey yavrum hey… 5 10 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    İmza töreninden bugüne kadar hiç tanımadığı halde Okan hoca hakkında konuşan kendisi değil mi? Yanından geçti diye tahrik oluyor öyle mi. O zaman Okan hoca bunca zamandır hakkında Mou konuşur Acun konuşur Koç konuşur ama Mou tahrik oluyor. Sende bu zihniyette olduğun için hiç büyük takım çalıştıramadın işte. 9 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Avukatlık. ??? AVUKATA İHTİYAÇ YOK OKAN HOCA AFFETTİ..SANA ORADAN EKMEK ÇIKMAZ 11 3 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Zeka önemli bir nimet. Rabbim herkese nasip etsin 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BİR HAYALBÜYÜK TAKIMKARIN BİRİNDE O KADAR OLACAK....? 5 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    tecrübeli isen tahrik olmazsın,demekki tecrübeli değil soytarı imiş. 3 3 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    doğru 2 0 Yanıtla
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