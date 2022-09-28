Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim

28.09.2022 15:37

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktörü arayışında oldukları dönemde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini duyurdu. Kartal'ın kendilerinden 2 milyon euro istediğini ifade eden Yıldırım, "Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim" sözlerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nu getirdi. Karadeniz ekibinin başkanı hoca arayışında oldukları dönemde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini belirtirken, Kartal'ın kendilerinden istediği ücreti açıkladı.

"AYKUT KOCAMAN, İSMAİL KARTAL'I ÖNERDİ"

Kanal S'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Aykut Kocaman ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca kesinlikle bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve "Seneye takım çalıştıracağım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı önerdi." dedi.

"2 MİLYON EURO İSTEDİ"

İsmail Kartal ile görüşmelerini anlatan Yıldırım, "İsmail Kartal'a teklifimiz ilettik. "Eşim ve ekibimle konuşacağım, şartlarımı bildireceğim" dedi. Sonra film koptu. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim. Bu parayı ne Fenerbahçe verir, Ne Galatasaray, ne de bir başkası! 'Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim - Son Dakika
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