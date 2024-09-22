Yolu kesip soru sormak isteyen muhabiri yerin dibine soktu: Sen kimsin? - Son Dakika
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Spor

Yolu kesip soru sormak isteyen muhabiri yerin dibine soktu: Sen kimsin?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yaşadığı 3-1'lik yenilginin ardından basın toplantısına katılmadan statdan ayrılırken, "One question (bir soru)" diye seslenen bir muhabirin yanına geldi. Muhabir Mourinho'ya telefonunda bulunan dil çevirme programı aracılığıyla soru sormak isteyince Mourinho muhabire, "Sen kimsin", "Şaka mı yapıyorsun, yoksa ciddi misin?" diyerek tepki gösterdi. O anlar çok konuşuldu.

22.09.2024 08:37
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadan statdan ayrıldı. O anlara damga vuran olay ise bir muhabirin Portekizli antrenöre soru sormayı istemesi oldu.

KANARYA DERBİYİ KAYBETTİ

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde mağlubiyet yaşadı.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının uzun sürmesi üzerine basın toplantısına katılmadı. Mourinho'yu tam stattan ayrılırken büyük bir sürpriz bekliyordu.

"SEN KİMSİN?"

Portekizli hoca takım otobüsüne giderken "One question (bir soru)" diye seslenen bir muhabirin yanına geldi. Muhabir Mourinho'ya telefonunda bulunan dil çevirme programı aracılığıyla soru sormak istedi. Muhabire sert sert bakan Mourinho, "Sen kimsin", "Şaka mı yapıyorsun, yoksa ciddi misin?" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra da "I dont speak Turkish (Türkçe konuşamıyorum)" diyerek uzaklaştı.

Yolu kesip soru sormak isteyen muhabiri yerin dibine soktu: Sen kimsin?

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yolu kesip soru sormak isteyen muhabiri yerin dibine soktu: Sen kimsin? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • jackal insomnia:
    çok ayıp etmiş hoca çok küçük ve basit görüyor bu ülkeyi ülkeyi insanıni takımları hiç kendimizi kandırmayalım arkadaşlar 43 12 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Ertem şenerin çalışanı. Ne bekliyorsun ki? Seviyesiz goygoycu programın goygoycu çalışanı. 31 14 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    yalaka Ferhat nerelerdesin yaprağım 24 3 Yanıtla
  • Perwer:
    Yerin dibine giren muhabir değil Mourinho‘nun kendisidir. Acun Ilıcalının gazıyla ve artık ne kadar para aldıysa Mourinho ile birlikte fenere büyük bir kazık atıldı. Öyle yıldızlar topluluğu Real Madrid, İnter, Chelsea veya Porto‘yu ben bile şampiyon yaparım. Balon Morinho 11 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YANDAŞ FERAT NERELERDESİN.. ADAMI BÖYLE GÖMERLER ..DAHA BİR SÜRE KAFANI KUMDAN ÇIKARAMAZSIN.. BİLGİ SAHIBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLANLARIN BURADA YERİ YÖK. 11 2 Yanıtla
  • Serkan ergezer :
    AFGANİSTAN ZANNETTİ ÜLKEYİ YEDE SURİYE MOURİNHO ???? ÇOK ŞAŞKIN 8 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    adam cevirisini falan gostermedi, gs in attigi twiti gosterdi orda da "A CRYING ONE" yaziyordu 3 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    6.haftada 5 puan geriye düşüyorsun.. Mourinho nun umrunda değil derbi kaybedilmiş. Rakibe büyük bir avantaj sundun havaya soktun.. Bu sezon da ızdırap dolu geçecek Fenerbahçe için. 2 0 Yanıtla
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