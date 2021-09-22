Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 6 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Morutan'ın yerine Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Feghouli 11'de şans buldu.
Galatasaray sahaya Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nellson, Van Aanholt, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı, Feghouli, Assunçao, Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.
Assunçao ve Oğulcan 11'de
Terim, geçtiğimiz hafta maç kadrosuna aldığı yeni transfer Assunçao'yu ilk kez ilk 11'de şans tanırken, Oğulcan Çağlayan da 11'de sahaya çıktı.
Öte yandan Luyindama'nın yerine savunmada Alpaslan Öztürk, ilk 11'de forma giydi.
Diagne kadroda
Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Diagne, Kayserispor maçı kadrosuna alındı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Ömer Bayram, Morutan, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Diagne yer aldı.
Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemişti.
Kayseripor'da 3 değişiklik
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son maçın kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Karaman, Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın 11'inden Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek'in yerine Hosseini, Carole, Cardoso'ya ilk 11'de şans verdi.
Kaynak: AA
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