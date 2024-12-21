Yüksekova\'da 60 Sporcu Kayak Antrenmanlarına Başladı

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasıyla 60 sporcu, 2025 kayak sezonundaki yarışmalar için Kamışlı köyündeki kayak pistinde antrenmanlara başladı.

Yüksekova ilçe merkezinde dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulması üzerine Kamışlı köyündeki kayak pistine gelen, yaşları 10 ile 20 arasında değişen 60 sporcu, Kayaklı Koşu Milli Takım ve Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri İrfan Değenek, Soner Taşkın, Şefik Yaşar ve Ayhan Arslan eşliğinde yoğun programla çalışıyor.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü İrfan Değenek, "Daha önce antrenmanlarımızı tekerlekli kayaklarla, Esendere ve Şemdinli kara yolu üzerinde bulunan Yürekli köyü yolunda yapıyorduk. Dün akşam kar yağışının ardından sporcularımızı alarak kayak pistindeki antrenmanlarımıza başladık. Yarışmalarımız var, ocak ayının ilk haftasında burada il birincilik yarışması olacak. Daha sonra da eleme yarışmalarımız olacak. Erzurum, Bitlis ve Bolu'da yarışmalarımız için hazırlanıyoruz. Şu anda 60 sporcumuz var. Yarışa gidecek 45 sporumuz olacak. Yoğun bir tempoyla hazırlanıyoruz" dedi.