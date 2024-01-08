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Yüksekova'da İsviçre'yi Aratan Kayak Merkezi - Son Dakika
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Yüksekova'da İsviçre'yi Aratan Kayak Merkezi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından pistiyle İsviçre'yi aratmayan kayak merkezi için Türkiye'nin her yerinden sporcular gelmeye başladı. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde yapılan kayak merkezi, Türkiye şampiyonası öncesi sporcuları ağırlamaya başladı. Yüksekova'nın karlı dağlarıyla bütünleşen ve kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşan pistiyle İsviçre'yi andıran kayak merkezinde şampiyona öncesi hazırlıklar da devam ediyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, milli takım sporcuları arasında 11 Yüksekovalı sporcu bulunduğunu ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yüksekova\'da İsviçre\'yi Aratan Kayak Merkezi
08.01.2024 - 14:55,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından pistiyle İsviçre'yi aratmayan kayak merkezi için Türkiye'nin her yerinden sporcular gelmeye başladı.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yapılan 2 bin 500 metre uzunluğa sahip kayak merkezi, Türkiye şampiyonası öncesi sporcuları ağırlamaya başladı. Yüksekova'nın karlı dağlarıyla bütünleşen ve kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşan pistiyle İsviçre'yi andıran kayak merkezinde şampiyona öncesi hazırlıklar da devam ediyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, milli takım sporcuları arasında 11 Yüksekovalı sporcu bulunduğunu ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Keskin, "Milli takım sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm imkanlarımızla ilçemize gelen sporcularımızın hizmetindeyiz. Bayrağımızı dünyada dalgalandıracak sporcular yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. İsviçre Alplerini aratmayacak ve Türkiye'nin en iyi pistine sahip olmakla inşallah gelecekte Türkiye'nin gururu Yüksekovalı sporcular olacak" dedi.

Antrenör Fikret Öten de Yüksekova olarak kayaklı koşuda bir numara olduklarını belirterek, "İsviçre'ye gitmeye gerek yok, çünkü bizde en güzeli var. Burası zaten Alpler. Kar kalitemiz de çok güzel. Şu an milli takımımız, aday takımımız buradadır. 11 Ocak'ta seçmelerimiz var. Türkiye'nin her tarafından buraya sporcular katılıyor. Yüksekova'yı, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için hizmet edeceğiz. İnşallah Yüksekova kayakta Türkiye'nin merkezi olacak" diye konuştu.

Rize'den gelen sporcu Ali İhsan Koca ise, " Erzurum'daydık, orada kar olmadığı için biz de buraya geldik. Yüksekova, kar yağışının fazla olduğu yerden biridir. Bununla beraber farklı farklı illerden gelen arkadaşlarımız var. Hepimiz burada yarışmalara hazırlanıyoruz. Burası gerçekten çok güzel, burayı görmek gerek. Burası kış sporları için gayet elverişli. Pisti sporcular için uygun ve güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Niğde'den gelen sporcu Zülfiye Soyarslan da 11-12 Ocak'ta elemeler yapılacağını belirterek, "Milli takım seçmeleri var, ona hazırlanıyoruz. Kampımız çok verimli geçiyor. Yüksekova'yı çok beğendik, pist çok güzel. İnşallah burası tüm dünyaya açılan merkez olur" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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