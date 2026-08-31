Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Maç Açıklaması - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Maç Açıklaması

Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçe Maç Açıklaması
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe karşısındaki mücadelelerinden dolayı futbolcularını kutladı.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Gerçekten üzgünüm ama takım iyi mücadele verdi Fenerbahçe'ye karşı. Ben futbolcularımı da kutluyorum. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı var. Bunu para verip seyredeceksin. Futbol dünyası böyle gidiyor. Futbolda bir oyuncu almak için çok fazla paralar veriyoruz, milyon Eurolar. Bunu gidip de üç dolar, beş dolar ya da Eurolarla bilet satarak yapamazsın. Samsun'un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evlerinde aldıkları Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu takımı karşısında eksik Samsunspor'un en iyi şekilde mücadele ettiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3'üncü dakikada yediysek, burada da yine maçın 3'üncü dakikasında gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Aynısı Göztepe maçında da oldu. Samsunspor'un demek ki daha maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım, gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördüğünüz gibi Marius sakattı, Fatih Kaya oynuyordu. Fatih Kaya 15'inci dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa, biz 2-0'a göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum, Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİZE SAHİP ÇIKACAK HİÇ KİMSE YOK'

Transferin Samsunspor için bittiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Transfer yapamıyoruz çünkü boşluğumuz yok. Bütün takımların sıkıntısı o. Transfer artık bizim için çok da önemli değil. Yapabilsek çok önemli de yapamazsak yapacak bir şey yok. Önümüzdeki kadroyla gideceğiz. Sakatlar gelince, dediğim gibi, kanatlarımız yok. İki tane kanat oynuyor, alternatif koyamıyoruz yerine. Santrfor sakatlanıyor, yerine santrfor koyamıyoruz. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm ama takım iyi mücadele verdi Fenerbahçe'ye karşı. Ben futbolcularımı da kutluyorum. Ama en üzüldüğüm nokta bugün Fenerbahçe Samsun'a gelmiş, taraftar bizi yalnız bırakıyor. Bir sürü bahaneleri var: Stat uzak, fiyat pahalı, o pahalı, şu pahalı… Bıraksınlar bunu. İşte geliyor. Bir sürü Fenerbahçe'nin dünya yıldızı var. Bunu para verip seyredeceksin. Futbol dünyası böyle gidiyor. Futbolda bir oyuncu almak için çok fazla paralar veriyoruz, milyon Eurolar. Bunu gidip de üç dolar, beş dolar ya da Eurolarla bilet satarak yapamazsın. Samsun'un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum. Forma reklamlarını kendim veriyorum. Türkiye'de bize sahip çıkacak hiç kimse yok. Gabriele'yi bugün çok beğendim defansta. İlk defa oynadı çocuk. Takımı daha yeni tanıyor. Diğer arkadaşlar da yeni yeni bir şeyler yapıyor. Ben Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Yıldırım başkanlığında şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim de hedefimiz, dediğim gibi, beşinciliği kovalamak. Olmazsa altıncı oluruz, yedinci oluruz ama Samsunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar alabildiğince puan almaya çalışacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz çok zor. Onun için Samsunspor'un 3 haftada 4 puanı var. Kötü değil, iyi de değil" ifadelerini kullandı.

'BU SENE TÜRKİYE'NİN EN GENÇ KADROSUNU KURDUK'

Samsunspor'un hedeflerinde hakkında açıklamada bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe bizden çok üstün bir takım. Bizim rakibimiz de değil. Bu arada Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı kutluyorum. Sakatlarımız vardı ama bu kadro elinden geleni yaptı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gücümüz bu sene geçen seneye göre daha zayıf gibi gözüküyor. Çünkü biz 3 senede bir kadro yapılanmasına giriyoruz. Bu sene Türkiye'nin en genç kadrosunu kurduk. Takımın yaş ortalaması 23,5. Bunun meyvelerini önümüzdeki sene verecek. Biz bu sene bu gençlerle kadro ve oyun yapısının birbirini tanımasıyla geçecek. Hedefimiz Samsun'a yakışır bir futbol oynamak ama esas hedef, biz hep söyledik, bu takımla önümüzdeki sene ve ondan sonraki seneler kesinlikle üst sıraları kovalamak. Biz Türkiye'de böyle bir yapılanmayı yapan tek Türk takımıyız. Başka hiçbir başkan bizim gibi uzun dönem düşünemiyor. Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde."

Kaynak: DHA

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Maç Açıklaması - Son Dakika

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