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Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri - Son Dakika

Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri

14.01.2022 08:01
Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri

Teniste tek erkekler klasmanında 4 numaralı Yunan raket Stefanos Tsitsipas, Kovid-19 aşısı yaptırmadan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak isteyen Sırp raket Novak Djokovic'in davranışının, kurallara uyarak aşı yaptıran oyuncuları "aptal gibi" gösterdiğini söyledi.

Teniste tek erkekler klasmanında 4 numaralı Yunan raket Stefanos Tsitsipas, Kovid-19 aşısı yaptırmadan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak isteyen Sırp raket Novak Djokovic'in davranışının, kurallara uyarak aşı yaptıran oyuncuları "aptal gibi" gösterdiğini söyledi.

Avustralya Açık hazırlıklarını Rod Laver Arena'da yaptığı antrenmanla sürdüren 23 yaşındaki Yunan tenisçi Tsitsipas, Hindistan'ın WION haber kanalına verdiği röportajda, Djokovic'i eleştirdi.

Tek erkelerde bir numaralı raket Djokovic de dahil olmak üzere bazı oyuncuların aşı yaptırmamalarına rağmen Avustralya vizesi almalarına tepki gösteren Tsitsipas, "İstatistikler, oyuncuların yüzde 98'inin aşılandığını ve Avustralya'ya gelip performanslarını göstermek için yapmaları gerekeni yaptığını gösteriyor." dedi.

Yunan raket, "Çok küçük bir grup kendi yolunu izlemeyi seçti ve bu, çoğunluğun aptal gibi ya da başka bir şeymiş gibi görünmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Tsitsipas, Avustralya'nın Kovid-19 aşı gerekliliklerine uymayan Sırp raketin, 21. grand slam şampiyonluğu şansını riske attığını söyledi.

Tsitsipas, "(Djokovic) Elbette kendi kurallarına göre oynuyor ve birçok oyuncunun yapmaya cesaret edemediği şeyi yapıyor, özellikle de ATP, oyuncuların ülkeye girmesi için belirli kriterleri açıkladıktan sonra. Kimse Avustralya'ya aşısız ve protokollere uymak zorunda kalmadan gelebileceğini gerçekten düşünmedi." diye konuştu.

Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP), ilk 100 içindeki erkek oyunculardan 97'sinin Kovid-19 aşılarını yaptırdığını açıklamıştı.

Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen ve kura çekiminde ilk turda vatandaşı Miomir Kecmanovic ile eşleşen Djokovic, antrenmanlarını sürdürüyor.

Sırp tenisçinin, Avustralya'ya vize başvurusu formlarında yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin, kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından otelden ayrılan geçen yılın Avustralya Açık şampiyonu Djokovic, turnuvanın oynanacağı tesislerde antrenmanlarına başlamıştı.

Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri
Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri
Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri
Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri

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Avustralya, Yunan, Tenis, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri - Son Dakika Spor


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