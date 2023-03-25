Yunanistan ile Cebelitarık, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında Do Algavre Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri11. dakikada Giorgos Masouras, 45. dakikada Manolis Siopis ve 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Son golün asistini ise Dimitrios Pelkas yaptı.
Trabzonspor'un yıldızlarından Bakasetas, 71. dakikada oyundan alınırken Siopis ise 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Pelkas ise 63 dakika mücadelede ter döktü.
Son Dakika › Spor › Yunanistan 3 puanı 3 golle aldı! Süper Lig'in yıldızları Cebelitarık karşısında parladı - Son Dakika