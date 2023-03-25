Yunanistan 3 puanı 3 golle aldı! Süper Lig'in yıldızları Cebelitarık karşısında parladı - Son Dakika
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Yunanistan 3 puanı 3 golle aldı! Süper Lig'in yıldızları Cebelitarık karşısında parladı

25.03.2023 09:26

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Yunanistan, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Yunanistan'a farkı getiren golleri Trabzonspor'un yıldız isimleri Siopis ve Bakasetas kaydederken, Dimitrios Pelkas ise bir asistle oynadı.

Yunanistan ile Cebelitarık, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında Do Algavre Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

GOLLER TANIDIK İSİMLERDEN

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri11. dakikada Giorgos Masouras, 45. dakikada Manolis Siopis ve 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Son golün asistini ise Dimitrios Pelkas yaptı.

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SIOPIS, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Trabzonspor'un yıldızlarından Bakasetas, 71. dakikada oyundan alınırken Siopis ise 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Pelkas ise 63 dakika mücadelede ter döktü.

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Son Dakika Spor Yunanistan 3 puanı 3 golle aldı! Süper Lig'in yıldızları Cebelitarık karşısında parladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan 3 puanı 3 golle aldı! Süper Lig'in yıldızları Cebelitarık karşısında parladı - Son Dakika
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