Yunanistan 3 puanı 3 golle aldı! Süper Lig'in yıldızları Cebelitarık karşısında parladı

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Yunanistan ile Cebelitarık, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında Do Algavre Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

GOLLER TANIDIK İSİMLERDEN

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri11. dakikada Giorgos Masouras, 45. dakikada Manolis Siopis ve 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Son golün asistini ise Dimitrios Pelkas yaptı.

SIOPIS, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Trabzonspor'un yıldızlarından Bakasetas, 71. dakikada oyundan alınırken Siopis ise 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Pelkas ise 63 dakika mücadelede ter döktü.