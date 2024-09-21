Yuntdağı Yağlı Güreşleri İptal Edildi

Spor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yıl 29 Eylül Pazar günü düzenlenmesi planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik gerekçelerle iptal ettiklerini duyurdu.

Balaban, yaptığı açıklamada bu yıl Ortaköy Er Meydanı'nda dokuzuncu kez düzenlenmesi öngörülen organizasyonun bütçeye yük getireceğini belirtti.

Belediyenin İller Bankası payından 21 milyon lira kesinti yapıldığını bildiren Balaban, "Bu ortamda bir günlük organizasyon için 7,5 - 8 milyon lira harcamak için paramız yoktur. Bunu açık ve samimi bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorum. Ekonomi düzelene kadar belediye olarak güreş organizasyonu yapmayacağız." ifadelerini kullandı.