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Yuntdağspor ve Horozköyspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Yuntdağspor ve Horozköyspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi

Manisa 1. Amatör Lig'de gruplarında şampiyon olan Yuntdağspor ve Horozköyspor, düzenlenen törenle kupalarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin elinden aldı. İki takımın başarılarına destek veren Başkan Çerçi, amatör sporun destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yuntdağspor ve Horozköyspor, Süper Amatör Lig\'e yükseldi
22.01.2024 - 12:35,
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Manisa 1. Amatör Lig'de gruplarında şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Yuntdağspor ve Horozköyspor, düzenlenen törenle kupalarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin elinden aldı.

Yunusemre ilçesinin amatör futbol takımlarından Yuntdağspor ile Horozköyspor, 1.Amatör Lig'de şampiyon olarak adlarını Süper Amatör Lig'e yazdırdı. C Grubu şampiyonu Yuntdağspor, kupasına Manisa Başakşehir maçında kavuşurken, A Grubu şampiyonu Horozköyspor da kupasına Kayapınar Çevikspor maçında kavuştu. Şampiyonluğa ulaşan iki ekip için 8 Eylül Stadı'nda kupa töreni düzenlendi. Takımlara kupalarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi takdim etti. Her iki takımın şampiyonluğunda emeği geçenleri tebrik eden Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimini önemsediklerini belirterek, bundan sonra da amatör sporun destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Yuntdağspor Başkanı İlyas Selçuk ve Horozköyspor Başkanı Orhan Çiftçi ise desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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