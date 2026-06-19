Yunus Akgün: Yarın Ülkemize 3 Puan Kazandıracağız - Son Dakika
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Yunus Akgün: Yarın Ülkemize 3 Puan Kazandıracağız

19.06.2026 06:06
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Milli futbolcu Yunus Akgün, Paraguay maçında kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

MİLLİ futbolcu Yunus Akgün, "Gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç bizi bekliyor ama inşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında yarın TSİ 06.00'da San Francisco'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Yunus Akgün, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yarın zor bir maç olacağını belirten Yunus Akgün, "Hayal kırıklığına uğradık, uğrattık ülkemizi de. Bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık, bunların dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuz da, kalitemiz de gerçekten çok iyi. Kazanabilecek güçteyiz. Beklentilerin farkındayız. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Teknik direktör Vincezo Montella'nın kendisine görev verdiği anlarda elinden geleni yaptığını söyleyen Yunus Akgün, "Avustralya'nın aslında bekliyorduk böyle bir performans sergilemesini. Tabii ki de istatistik olarak hepsinde iyiydik ama topu kaleye sokamayınca maalesef onların tuzağına düşmüş olduk. Kontratak zaten kovalamak istiyorlardı. Golü bulduktan sonra daha da dirençleri arttı. Daha da zor oldu gol atmak. İlk golü alsaydık bence çok daha farklı bir maç olacaktı. Bunun da bilincindeyiz. Kendi performansımda da hocam bana ne zaman görev verirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah yarın bana görev verirse ülkemiz için, takım arkadaşlarım için elimden geleni yapacağım" dedi.

'ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

Yarın daha iyi oynayarak kazanmak istediklerini dile getiren Yunus, şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel de bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Avustralya'ya biraz daha yakın diyebilirim. Savunma yapacaklardır diye düşünüyorum. Biz de ilk maçtan dersimizi aldık açıkçası. Daha kontrollü, daha iyi bir şekilde oynayıp yarınki maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Dünkü antrenmanda teknik direktör Montella ile bir süre bire bir görüşmelerinin detayları sorulan Yunus Akgün, maçla ilgili konuştuklarını, forma şansı vermesi halinden İtalyan teknik adamın kendisinden beklentilerini aktardığını söyledi.

'İNŞALLAH KAZANIP ÜLKEMİZE 3 PUAN ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Avustralya maçına çok hırslı başladıklarını, bunun her zaman iyi sonuçlar getirmediğini söyleyen Yunus Akgün, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çok hırslıydık bu maç açıkçası, herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırslı iyi değil. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç bizi bekliyor ama inşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz" diye konuştu.

Ön alan presini Galatasaray'da da çok yaptıklarını ancak milli takımda maç maç değişiklikler olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için ben seviyorum pres yapmayı. Burada da hocamız zaman zaman tabii ki de istiyor önde basmayı ama maç maç bu değişiyor. Ne istediği çok önemli. Yarın da Paraguay, Avustralya gibi oynayacak. Çok geriden oyun kurar mı, bunu bilmiyoruz, göreceğiz yarın. Tabii ki de biz ön alan presimizi yeniden sahada göstereceğiz her zamanki gibi ama yarın ne olur ne biter, Paraguay'ın oyun sistemine göre değişecek sadece."

'FUTBOLDA KAYBETMEK DE VAR, KAZANMAK DA VAR'

İlk maçta aldıklarını sonuç nedeniyle üzgün olduklarını ancak etkilenmediklerini belirten Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz. Hiçbir zaman yenilginin bizim özgüvenimizi kırmamasını, her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, etkilenmemizi söylüyor. Etkilenmedik açıkçası. Üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var. Biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz."

Kaynak: DHA

Yunus Akgün, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün: Yarın Ülkemize 3 Puan Kazandıracağız - Son Dakika

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