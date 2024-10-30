Yunusemre Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası Sonuçlandı

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Yunusemre Belediyesi'nin 13 takımın katılımıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi.

Yunusemre Belediyesi'nin 2013 yaş grubunda 13 takımın katılımıyla organize ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yapılan turnuva sonunda Manisaspor birinci, Yunusemre Belediyespor ikinci, Turgutlu Egespor üçüncü, Salihli Ankaspor dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve sertifikaları Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şubesi (TÜFAD) Başkan Yardımcısı Naci Duman, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can ve Futbol Altyapı Koordinatörü Ünal Taşçı tarafından takdim edildi. Törende bir konuşma yapan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti. Organizasyonda ayrıca katılan tüm sporculara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabı hediye edildi. - MANİSA