Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Hakim Beytullah Kalay Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Hakim Beytullah Kalay Bronz Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Hakim Beytullah Kalay Bronz Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un başarılı güreşçisi Hakim Beytullah Kalay, Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde 38 kiloda bronz madalya kazandı.

29.02.2024 15:38  Güncelleme: 15:46
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Yunusemre Belediyespor'un başarılı güreşçisi Hakim Beytullah Kalay, Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde 38 kiloda bronz madalya kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği 24 - 28 Şubat tarihlerinde Niğde'de yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Hakim Beytullah Kalay, 38 kiloda Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Hafsa Sultan Ortaokulu öğrencisi olan Hakim Beytullah Kalay, kulüp bazında 2022'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda bronz, 2023 yılında ise gümüş madalya kazanmıştı. Sporcuyu ve başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, güreşte son yıllarda elde ettikleri madalyalarla Manisa'yı gururlandırdıklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Hakim Beytullah Kalay Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Hakim Beytullah Kalay Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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