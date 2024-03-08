Yunusemre Belediyespor, Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği\'nde bronz madalyalar kazandı

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Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'ne katılan Yunusemre Belediyespor'un judocuları, müsabakalardan iki bronz madalya ile döndü.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'nde iki bronz madalya kazandı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden judoculardan İkra Üzüm 63 kiloda, Ramazan İnci ise 55 kiloda Türkiye 3.sü olmayı başardı.

İki sporcunun da iyi mücadele edip birçok maç kazanarak kürsüye adını yazdırdığını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Sporcularımızı kutluyorum. Altyapıdan yetiştirdiğimiz gençlerle her yaş kategorisinde madalyalar elde ediyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA