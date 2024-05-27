Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Alperen Aktaş Ümitler Avrupa Şampiyonası\'na kota kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un tekvandocusu Alperen Aktaş, Ankara'da düzenlenen Multi Avrupa Oyunları'nda +78 kiloda gümüş madalya elde ederek Ümitler Avrupa Şampiyonası'na kota kazandı.

Yunusemre Belediyespor'lu tekvandocu Alperen Aktaş, Ankara'da yapılan Multi Avrupa Oyunları'nda gençler +78 kiloda ikinci oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 37 ülkeden bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda gümüş madalyanın sahibi olan Alperen Aktaş, bu dereceyle Türkiye'yi Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Manisa adına tarihi bir başarıya imza attıklarını kaydeden Yunusemre Belediyespor Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, Avrupa Şampiyonası vizesini aldıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Gönlümüzden altın madalya geçmişti ancak final maçına kasık sakatlığından dolayı devam edemedik. Bu sonuçla Ümitler Avrupa Şampiyonası'na kota alarak direkt milli takım adına şampiyonayı garantilemiş olduk. Disiplinli çalışmayla elde ettiğimiz başarının devamını getirmek istiyoruz. Bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA