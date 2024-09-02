Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı

Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazandı

Yunusemre Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olarak Türkiye'yi Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

02.09.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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Yunusemre Belediye spor'un başarılı tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, gençler milli takım seçmesinde birinci olarak Türkiye'yi Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ni Konya'da gerçekleştirdi. Seçmelerde +78 kiloda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, rakiplerini mağlup ederek birinci oldu ve Dünya Şampiyonası biletini almayı başardı. Recep Alperen Aktaş bu sonuçla 1- 6 Ekim tarihlerinde Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz yaptığı açıklamada, Alperen'in seçmelere katılmadan önce Manisa spor camiasına verdiği birincilik sözünü tuttuğunun altını çizerek, zorlu rakipleri geçerek hedefe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Aydeniz, yeni hedeflerinin Dünya Şampiyonası'ndan da başarıyla dönmek olduğunu belirterek, "Kilolarında üst seviye sporcuların çağrıldığı seçmeye iyi hazırlanmıştık. Güçlü rakiplerle karşılaştık. Bu bileti almak için en iyisi olmayı kanıtlamak gerekiyordu. Biz de çok çalışarak iyi bir taktik disiplinle bunu ispatladık. İlk hedefe ulaştığımız için mutluyuz. Güney Kore'den de başarıyla döneceğimize inanıyoruz." dedi.

Aydeniz ayrıca desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı - Son Dakika

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