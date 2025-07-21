Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Türkiye Finallerine Yükseldi

Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, Uşak'ta düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası 2. kademe Müsabakaları'nda oynadığı tüm maçları kazanarak Manisa ve Ege'nin gururu oldu ve 4'lü finallere katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısında tarih yazıyor. Kulübün U17 Futbol Takımı, Uşak'ta düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe Müsabakaları'nda şampiyon olarak 4'lü finallere katılmaya hak kazandı. Mavi Beyazlı ekip, ilk maçta Bursa Altınsabanspor'u 4-0, ikinci maçta Antalya DSİ Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Yunusemre Belediyespor finalde Antalya temsilcisi Kepezspor ile karşılaştı. Zorlu ve çekişmeli geçen maçta rakibini normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarda 4-3, toplam skorda 5-4 yenen Mavi Beyazlılar, Uşak grup merkezinin şampiyonu oldu ve adını Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasına yazdırdı. Final maçını Kulüp Başkanı Bülent Kanik ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ile yöneticiler birlikte izledi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını belirterek kulüp olarak bir ilki başardıklarını vurguladı. Kanik şunları söyledi: "Ege'nin tek takımı olarak yer aldığımız 2.Kademe Müsabakaları'nı da alnımızın akıyla geçtik. Son derece mutlu ve gururluyuz. Kulüp tarihinde bir ilke imza atan gençlerimizi, onları yetiştiren antrenörümüz Birol Yiğit'i tebrik ediyor, bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni hedefimiz finallerde de başarılı olup Manisa'ya Türkiye şampiyonluğu kupasını getirmek." - MANİSA