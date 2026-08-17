Yunusemreli judocular Muğla’da üç madalyayla döndü

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği Final Müsabakaları'nda üç bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Muğla'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği Final Müsabakaları'nda ter döken Yunusemreli genç sporcular, organizasyonda başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Zorlu müsabakalarda Rabia Beyza Özden 40 kiloda, Ecrin Nisa Baş 44 kiloda, Bade Aydın da 63 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, müsabakalarda elde edilen üç Türkiye derecesinden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kanik, "Rabia Beyza, Ecrin Nisa ve Bade'yi gönülden kutluyorum. Sporcularımızın emeklerinin karşılığını kürsüde görmeleri bizleri gururlandırıyor. Başarıda emeği bulunan antrenörlerimize ve ailelerimize de teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.