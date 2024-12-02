Yurtlararası Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
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Yurtlararası Spor Oyunları Başladı

Yurtlararası Spor Oyunları Başladı

Denizli'de, Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrenciler için spor oyunları açıldı.

02.12.2024 16:51
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Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla 02-20 Aralık 2024 tarihleri arasında on branşta gerçekleşecek Yurtlararası Spor Oyunlarının açılış seremonisi Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşti.

Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve Yurt Hizmetleri alanlarında geniş bir çerçevede hizmet veren Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde organizasyonlar birbiri ardına devam ediyor. Her sene olduğu gibi yurtlarda kalan öğrencilere yönelik spor turnuvalarına start verildi. GSB Yurtlarında kalan öğrencilerin katılacağı on ayrı branşta yapılacak turnuvalar için hazırlıklar tamamlandı. Kızlar ve Erkek takımları olarak Basketbol, Voleybol, Futsal, Bilek Güreşi, Badminton, Satranç, Geleneksel Türk Okçuluğu, Atletizm, Masa Tenisi ve Futbol branşlarında gerçekleşecek yarışmalar 02-20 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yurtlararası Spor Oyunlarının açılış seremonisi 02 Aralık 2024 Pazartesi günü Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşti. Tüm branşlardan sporcuların katılım gösterdiği seremoni sonrası Voleybol Turnuvaları ile oyunlar start aldı. Yapılacak yarışmalarda branşlarında şampiyon olan takımlar Denizli'yi Grup, Yarı Finaller ve Türkiye Şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanacak.

"Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin yanındayız"

Yurtlararası Spor Oyunları açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yurtlardaki barınma, yemek ve konforun yanısıra farklı alanlarda da sorumluluklar taşıdıklarını belirtti. Yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ile bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmanın önemine dikkat çeken İlman; onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün başlayacak Yurtlararası Spor Turnuvalarının centilmence geçmesini dileyen İlman, tüm öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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