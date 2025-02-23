Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti - Son Dakika
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Spor

Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti

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Fenerbahçe'de göz dolduran performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'e ilk teklif Premier Lig ekibi Brentford'dan geldi. Sarı-lacivertliler ise İngiliz ekibinden gelen 6 milyon euroluk teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti. Öte yandan Alman devi Bayern Münih, Yusuf'u çok yakından takip ediyor.

23.02.2025 11:54
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle A takımda süre bulmaya başlayan ve bu fırsatı iyi değerlendiren 19 yaşındaki genç stoper, Yusuf Akçiçek, Avrupa'dan takımların dikakt çekmeye başladı. Yusuf için sarı-laciveertlilere ilk resmi teklif geldi.

BRENFORD, 6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Daha önce Sivasspor'dan Yunus Emre Konak'ı transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. İngiliz ekibi 6 milyon euroluk teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE HEMEN REDDETTİ

Sarı lacivertliler, bu teklifi anında reddeti. Yönetim, Yusuf Akçiçek'in Jose Mourinho ile en az 1 sene daha geçirmesinin ve kendisini iyice geliştirdikten sonra teklifleri dinleme kararı aldı.

BAYERN MÜNİH YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında. Alman ekibi Bayern Münih, Yusuf'un gelişimini yakından takip ediyor. Genç futbolcuyu Belçika'daki Anderlecht karşılaşmasından tribünden izlettiren Münih dışında birçok Avrupa kulübü de 19 yaşındaki stoperi listesine yazmış durumda.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği genç stoper, bu karşılaşmalarda 625 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da verdi. Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Yusuf'un takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yusuf Akçiçek\'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti

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Son Dakika Spor Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Casper:
    Vasıfsız Sonu Arda Güler Gibi Boş olacak 6 69 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    futbol fabrikasıyız ornekleri cok 39 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Casper.. Asıl sen vasıfsız olmayasın.. Taraftarı olduğun takımın alt yapısında yetişmiş bir yeteneğe vasıfsız diyorsan demek ki tuttuğun takım vasıfsız ki böyle bir yeteneği beğenmeyip yollamış.. Kıskançlığı bırakın sonuçta türk oyuncu milli takım yeni bir yetenek daha kazandı. Tabi sizlerde böyle milliyetçi duygular nerdeee her şeye Fransız kalmaya olmaya alışmışsınız. 37 2 Yanıtla
  • 19815530:
    derbide oynarsa inşallah gerçek fenerli olacak! gençlere destek çıkmalıyız abartmadan 31 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bir galatasarayli olarak çok beğendiğim bir futbolcu. umarım hemen transfer yapar gider. djiku becao falan devam siz 5 5 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    bu haber doğru mudur bilmem ama bu çocuk iyi bir paraya gider 9 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    Erdoğan Kaos baronlarına diyoruz ki...kim olursan ol yine gel dünyadaki tüm baronları ülkeye almadınız mi hatta onlara vatandaşlık vermediniz mi sonra onalari içeri atıp paralarına cikmediniz mi baş çalan olmadınız mi 0 3 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    erdogan mkyk e nasil almadi bunu :) 0 0 Yanıtla
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