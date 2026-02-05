Galatasaray ile yollarını ayıran Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yusuf Demir, Rapid Wien'de hali hazırda forma giyen kardeşi Furkan Demir ile aynı takımda oynayacak. Bu durum, transferin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.
Avusturya kulübü transferi, "Tanıdık bir yüz, çocukluk kulübünün formasını tekrar giyecek. 22 yaşındaki Yusuf Demir, İstanbul'daki Türk şampiyonu Galatasaray'dan Viyana-Hütteldorf'a derhal geçerli olmak üzere geri dönüyor" ifadeleriyle duyurdu.
İmza töreninde konuşan Yusuf Demir, Rapid Wien'e dönüşünden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Galatasaray'a transfer olduğumda da Rapid taraftarı kalacağımı söylemiştim. Kulübümü her zaman yakından takip ettim. Zor bir dönemden geçsek de takımın büyük bir potansiyeli var. Kardeşim Furkan'la birlikte forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?