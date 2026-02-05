Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak

Galatasaray ile yollarını ayıran Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA FORMA GİYECEK

Yusuf Demir, Rapid Wien'de hali hazırda forma giyen kardeşi Furkan Demir ile aynı takımda oynayacak. Bu durum, transferin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

RAPID WIEN'DEN AÇIKLAMA

Avusturya kulübü transferi, "Tanıdık bir yüz, çocukluk kulübünün formasını tekrar giyecek. 22 yaşındaki Yusuf Demir, İstanbul'daki Türk şampiyonu Galatasaray'dan Viyana-Hütteldorf'a derhal geçerli olmak üzere geri dönüyor" ifadeleriyle duyurdu.

YUSUF DEMİR: RAPID TARAFTARI KALDIM

İmza töreninde konuşan Yusuf Demir, Rapid Wien'e dönüşünden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Galatasaray'a transfer olduğumda da Rapid taraftarı kalacağımı söylemiştim. Kulübümü her zaman yakından takip ettim. Zor bir dönemden geçsek de takımın büyük bir potansiyeli var. Kardeşim Furkan'la birlikte forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.