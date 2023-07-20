Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı - Son Dakika
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Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı

20.07.2023 11:36

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Zaha'nın son kararının ne olacağı merak konusu. Zaha'nın eşi Paige Zaha'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Zaha'nın eşi yaptığı paylaşımda, 'Wilf ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur.' dedi. Zaha transferinde Suudi Arabistan ekiplerinin masadan kalktığı ve Fildişi Sahilli futbolcunun son kararını ya Crystal Palace ya da Fenerbahçe'den kullanacağı belirtiliyor. Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Zaha'nın son kararının ne olacağı merak konusu. Sarı-lacivertli taraftarların gelmesi yönünde büyük baskı yaptığı futbolcunun eşi Paige Zaha'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Zaha'nın eşi yaptığı paylaşımda, "Wilf ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur." dedi.

İKİ TAKIM ARASINDA TERCİH YAPACAK

Zaha transferinde Suudi Arabistan ekiplerinin masadan kalktığı ve Fildişi Sahilli futbolcunun son kararını ya Crystal Palace ya da Fenerbahçe'den kullanacağı belirtiliyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Zaha'nın eşinin paylaşımı
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Fenerbahçe'nin haber beklediği Zaha'dan garip paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı Fenerbahçe'nin haber beklediği Zaha'dan garip paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı

Wilfried Zaha, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı - Son Dakika
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