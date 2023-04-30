Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da hedef Paulo Dybala. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların golcü futbolcuyu listesine aldığını iddia etti.
İtalyan basınında çıkan haberlerde Dybala'nın peşinde olan birçok kulüp içerisinde Galatasaray'ın da olduğu ifade edildi. Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Arjantinli golcünün sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüplerine 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Zaniolo bombasını patlatan sarı-kırmızılıların, Dybala transferinde de sürprize imza atabileceği konuşuluyor. Dybala bu sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı. Arjantinli golcü, İtalyan ekibine 16 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Zaniolo'dan sonra Dybala transferi için sarı kırmızılı yönetim 'Neden olmasın' gözüyle bakıyor - Son Dakika