Zaniolo'dan sonra Dybala transferi için sarı kırmızılı yönetim 'Neden olmasın' gözüyle bakıyor - Son Dakika
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Zaniolo'dan sonra Dybala transferi için sarı kırmızılı yönetim 'Neden olmasın' gözüyle bakıyor

30.04.2023 08:34

Galatasaray camiası gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başladı. Ocak ayında Roma kulubünden Zaniolo'yu transfer eden aslanlar, şimdi de gözü bir başka Roma futbolcusu Dybala'ya dikti. İtalyan basınında çıkan haberlerde 29 yaşındaki golcünün sözleşmesinde İtalya dışına 12 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da hedef Paulo Dybala. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların golcü futbolcuyu listesine aldığını iddia etti.

BİRÇOK KULÜPTEN BİRİ GALATASARAY

İtalyan basınında çıkan haberlerde Dybala'nın peşinde olan birçok kulüp içerisinde Galatasaray'ın da olduğu ifade edildi. Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Arjantinli golcünün sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

12 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüplerine 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Zaniolo bombasını patlatan sarı-kırmızılıların, Dybala transferinde de sürprize imza atabileceği konuşuluyor. Dybala bu sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı. Arjantinli golcü, İtalyan ekibine 16 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaniolo'dan sonra Dybala transferi için sarı kırmızılı yönetim 'Neden olmasın' gözüyle bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaniolo'dan sonra Dybala transferi için sarı kırmızılı yönetim 'Neden olmasın' gözüyle bakıyor - Son Dakika
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