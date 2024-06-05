Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

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Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçtır takımda yer alamayan milli voleybolcu Zehra Güneş, ABD maçında koltuk değnekleriyle takım arkadaşlarını desteklemeye geldi. Sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Güneş'in durumu, sevenlerini derinden üzdü.

05.06.2024 11:24  Güncelleme: 11:34
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Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile kozlarını paylaştı.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SALONA GELDİ

Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi. Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar sevenlerini üzdü.

SAKATLIĞINI AÇIKLADI

Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını açıkladı.

İşte Zehra'nın son hali;

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
Zehra Güneş\'in son hali sevenlerini kahretti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika

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