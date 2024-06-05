Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile kozlarını paylaştı.
Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi. Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar sevenlerini üzdü.
Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını açıkladı.
İşte Zehra'nın son hali;
Son Dakika › Spor › Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika
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