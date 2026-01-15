Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
15.01.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Zehra Güneş, 8 ay önce gündem olan 'lüks villa yaptırdığı' iddialarını sosyal medya üzerinden yalanladı. Önceki aylarda mimar Şafak Çak'ın Güneş ile villanın önünde bir fotoğraf paylaşması sonrası bu iddialar daha da büyümüştü. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Benim hiç böyle bir evim olmadı' ifadesini kullanarak bu iddiaları reddetti.

VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, 8 ay önce gündem olan "lüks villa yaptırdığı" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımla iddiaları net bir dille yalanladı.

VİLLA İDDİASI AYLARCA KONUŞULMUŞTU

Türk voleybolunun öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş, 8 ay önce "süper lüks villa yaptırdığı" haberleriyle gündeme gelmişti. İddialar, villanın tasarımcısı olduğu belirtilen mimar Şafak Çak'ın Temmuz ayında Zehra Güneş ile villanın önünde bir fotoğraf paylaşmasının ardından daha da büyümüştü. Daha sonra villaya ait olduğu öne sürülen görsellerin de sosyal medyada paylaşıldığı aktarılmıştı.

Zehra Güneş'tan 8 ay sonra gelen aylar sonra itiraf: Benim hiç böyle bir evim olmadı

DEKORASYON DETAYLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Söz konusu iddialarda, villanın bahçesine Zehra Güneş'in adının baş harfi olan "Z"nin "güneş" şeklinde bir döşemeyle işleneceği, havuz kenarına voleybol topu formunda ışıklandırmalı bir heykel yerleştirileceği öne sürülmüştü. Heykelin arkasında ise "Girl Power" ifadesinin "GRL PWR" şeklinde neon tabelayla yazılacağı iddia edilmişti.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN 8 AY SONRA NET YALANLAMA

Aylar sonra konuya ilişkin paylaşım yapan Zehra Güneş, iddia edilen villanın bahçesi olduğu belirtilen bir fotoğrafı yayımladı ve altına kısa bir not düştü. Milli voleybolcu, "Benim hiç böyle bir evim olmadı" sözleriyle gündeme gelen iddiaları reddetti.

Zehra Güneş'tan 8 ay sonra gelen aylar sonra itiraf: Benim hiç böyle bir evim olmadı

Sosyal Medya, Zehra Güneş, Mimar, Medya, Güneş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    evlenirsen alan olur zengin kocan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:58:07. #7.11#
SON DAKİKA: Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.