Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor

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Sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 27 yaşındaki sağ bek, daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti. Zeki, bu transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez Süper Lig'de forma giymiş olacak.

28.01.2025 15:53
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik için bir kez daha harekete geçti. Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra sarı-kırmızılılar, Zeki'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İLK KEZ SÜPER LİG'DE OYNAYACAK

Zeki Çelik, Galatasaray'a transfer olması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. Zeki, daha önce Türkiye'de Bursaspor, Bursa Nilüfer ve İstanbulspor formalarıyla Süper Lig haricinde tüm profesyonel liglerde forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a imza atarsa ilk kez Süper Lig'de oynayacak.

SEZON PERFORMANSI

Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki'nin İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ZEKİ'NİN KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, 2016 yazında 1.25 milyon euroya İstanbulspor'un yolunu tuttu. Zeki, sarı-siyahlılarda 2. Lig ve 1. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lig'e adım atmadan 2018 yaz transfer döneminde Fransa Lige 1 takımlarından Lille'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Fransa'da unutulmaz bir lig şampiyonluğu yaşayan milli sağ bek, 2022 yazında ise 7.4 milyon euroya İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu.

Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye\'ye geri dönüyor

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Son Dakika Spor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Romanın son lig maçında sahanın en kötüsüydü. Bir de sarı kart gördü. Devre arasında oyundan alındı. Kazma futbolcu. Galatasaraylı olarak hiç istemem. Mümkünse yabancı bir bek alalım. 42 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gel bakalım vasıfsız 26 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ROMA ,6 MİLYON EURO YA AJAX TAN RENCH I ALDI, BIZDE SAGBEK UCUN 10 MILYON EURO PARA ODUYORUZ AMA ADAM ÇÖP (JELERT) ZEKI DE ÇÖP 22 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    KARABORSARAY HARAM PARALARINI SAÇMAYA DEVAM EDİYOR. 2 15 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6s bedava falan açıklayamaz, en az 5 milyon ödemek zorunda almak için takipçisi olacağız 1 16 Yanıtla
  • 3665646:
    jelert, kaan ayhan yada berkandan daha iyi diyemem. gerek yok bence 13 0 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    sakın almayın çöp transfer 2.lig de oynar anca hayatta şansıyla giden insanlardan biridir bu 7 1 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    resmen çöp 7 1 Yanıtla
  • Burak Kync:
    gelirse biter aynı Cengiz Ünder gibi 6 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    KAAN AYHAN SEZON SONUNA KADAR SAĞ BEKTE OYNAYACAK DEMEKTİR. GS BİDE BUNA 6-7 M EURO PARA VERİR =)=) OKAN A TRANSFER YAPTIRMAYACAKSIN. YAPTIRIRSAN JELERT GELİR, BATSHUAYİ GELİR JAKOBS GELİR. 2 1 Yanıtla
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