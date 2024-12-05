Zeki Yavru'dan Eyüpspor Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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Zeki Yavru'dan Eyüpspor Maçı Öncesi Açıklamalar

Zeki Yavru\'dan Eyüpspor Maçı Öncesi Açıklamalar

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, Eyüpspor deplasmanında puan almak istediklerini belirtti. Ayrıca Türkiye Kupası'ndan elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını ve takım başarısının kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

05.12.2024 17:45  Güncelleme: 17:50
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SAMSUNSPOR'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, "Eyüpspor deplasmanından puan ya da puanlar almak istiyoruz. Önümüzde zorlu bir Eyüpspor deplasmanı var. Bunun bilincindeyiz. Kendi oyunumuzu sahada yansıtarak İstanbul'a puan ve puanlar almak için gideceğiz" dedi.

¬ Samsunspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Eyüpspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde takımın tecrübeli ismi Zeki Yavru, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikstürden dolayı uzun bir süre iç sahada karşılaşma oynayamayacaklarını ve deplasmanda en iyi performansı ortaya koymak istediklerini belirten Zeki Yavru, "Bodrumspor maçında güzel bir galibiyet aldık. Uzun bir süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

'KUPADA ELENDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Türkiye Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını dile getiren Zeki Yavru, "Kupada elendiğimiz için üzgünüz. İç sahada kupada elenmek istemiyorduk. 10 kişi kalmamız işi farklı bir boyuta taşıdı. Bu mağlubiyet sadece genç oyuncular suçluymuş gibi bir algı oluştu. Asla öyle bir şey yok. Maça 2-3 tane genç oyuncumuzla başladık. Diğerleri bizim içimizden oynayan, oynamayan arkadaşlarımızdı. Asla böyle bir mazeret yok. Kardeşlerimizin hepsi pırıl pırıl, işini en iyi şekilde yapan çocuklardır. Önlerinin açık olduğunu düşünüyorum. Onlar da Samsunspor formasını en iyi şekilde terleteceklerdir. Türk futbolunca katkı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

'BENİM DEĞİL TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ'

Asist krallığından dolayı mutlu olduğunu ancak önemli olanın takım başarısı olduğunu aktaran Yavru, "Asist krallığı için sonuçlanmış herhangi bir şey yok. Hala devam eden bir yarış var. Burada benim veya herhangi bir oyuncunun başarısından ziyade bizim için önemli olan Samsunspor'un başarısıdır. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımızda aynı düşüncedeler. Bizim hedefimiz, dileğimiz Samsunspor'u zirveye taşıyabilmek. Taraftarımızdan da Allah razı olsun. Gönülden destekliyorlar. Bende onlara gönülden hizmet vermeye çalışıyorum. Aramızda çok güzel bir gönül bağı oluştu. İlk günden beridir sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Bende onlardan biriymiş gibi saha içi ve saha dışı elimden ne geliyorsa bu takıma vermeye çalışıyorum. Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Onlar için sahada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabi benim için mutluluk verici bir durum. Onların ilgi alakasına layık olabilmek için bende çok çalışıyorum. İnşallah basınımızla, taraftarımızla, camiamızla nice başarılara imza atarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Zeki Yavru'dan Eyüpspor Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

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