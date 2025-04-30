Zeynep'in Engelleri Aştığı Başarı - Son Dakika
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Spor

Zeynep'in Engelleri Aştığı Başarı

Down sendromlu Zeynep, dünya 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı ve herkesi gururlandırdı.

30.04.2025 22:58
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- Down Sendromlu Zeynep, raketiyle engelleri aştı

ZONGULDAK - Karadeniz Ereğli'de yaşayan down sendromlu 15 yaşındaki Zeynep Tuncay, masa tenisinde Türkiye şampiyonluklarıyla yetinmeyip, 33 ülkeden 488 sporcunun katıldığı Trisome Oyunları'nda dünya 3.'sü oldu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Ayşe ve Bestami Tuncay çifti, dört yıl önce down sendromlu kızları Zeynep'in bir spor dalına yönelmesi için yetenek taramasına başvurdu. Yetenek taramasında masa tenisine yatkınlığı fark edilen Zeynep Tuncay, kısa sürede sergilediği performansla Türkiye çapında dikkat çeken özel sporculardan biri haline geldi.

Zeynep Tuncay, bugüne kadar masa tenisinde 3 kez Türkiye birinciliği, 1'er defa da ikincilik ve üçüncülük elde etti. Ancak onun en dikkat çeken başarısı, geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden 488 sporcunun katıldığı Trisome Games'te masa tenisinde dünya 3'.sü olmasıydı. Down sendromlu sporcuların olimpiyatı olarak kabul edilen bu turnuvada aldığı derece, yalnızca ailesini ve antrenörlerini değil, tüm ilçeyi gururlandırdı.

Karadeniz Ereğli Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yeliz Görgün, Zeynep'in geldiği noktaya dikkat çekerek, "Zeynep Tuncay şu an 15 yaşında. Çocuğumuz Down sendromlu. Aynı zamanda 2 yıldır milli sporcu. Bizim buradan yola çıkarken anlatmak istediğimiz şey, özel çocuklarda akademik başarıdan ziyade sporla birlikte ilerlemenin ne kadar büyük bir kazanım olduğudur. Kızımızın 3 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 de üçüncülüğü var. Trisome Games'teki dünya 3.'lüğü ise gerçekten çok büyük bir umut oldu. Çünkü bir down sendromlu çocukla ne olur? Çok şeyler olur. Biz bunu göstermek istiyoruz ve Zeynep'le bunu başaracağımıza inanıyoruz. 4 yıl milli sporcu statüsünü sürdürürse, devlet kadrosuna girme ve ömür boyu maaş alma hakkına sahip olacak. Ayrıca dilediği BESYO bölümünü kazanma şansı da olacak" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tuncay: "Azim ve inançla başaramayacağımız hiçbir şey yok"

Zeynep'in annesi Ayşe Tuncay da benzer bir vurguda bulunarak, "Kızım Down sendromlu. 15 yaşında ve masa tenisinde Türkiye şampiyonluklarımız var. Özel çocuk sahibi olan aileler genellikle 'Acaba yapabilir mi?' diye endişe ediyor. Ben de bu duyguları yaşadım. Ama şunu söylemek istiyorum ki, azim ve inançla başaramayacağınız hiçbir şey yok. Hiç kimse korkmasın. Özellikle anneler, inanın çocuklarınız yapabiliyor" dedi.

Zeynep Tuncay, antrenman temposunu anlatırken, "Haftada üç gün çalışıyorum. Her şeyi en iyi şekilde yapacağım" sözleriyle hedeflerine olan inancını dile getirdi.

Ogün Sarı: "Dünyada adını duyurmak bizim en büyük hedefimiz"

Zeynep'in antrenörü Ogün Sarı ise süreci şöyle özetledi:

"Yaklaşık iki senedir birlikteyiz. Öncesinde Zeynep'in başka bir antrenörü vardı. Ona da teşekkür ediyoruz, çok emek verdi. Biz de bu emanet bayrağı devraldık ve daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Son iki turnuvada Türkiye birinciliği elde ettik. Bu başarı sayesinde yeniden milli takıma çağrılma hakkı kazandık. Amacımız bu çizgiden çıkmadan, Zeynep'i milli takımın değişmez bir oyuncusu haline getirmek. Bununla da kalmayıp Zeynep'e güzel bir kişilik, iyi bir ahlak, spor disiplini ve zihinsel gelişim kazandırmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da adını duyurmak bizim en büyük hedefimiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep'in Engelleri Aştığı Başarı - Son Dakika

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