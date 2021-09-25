Ziraat Bankkart: 3-1

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Gani Aslan

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Önder, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Enis Ay)ZİRAAT BANKKART: Arslan Ekşi, Samet Güneş , Ter Maat, Tuinstra, Halil (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Alp, Aykut)SETLER: 15-25, 25-16, 25-17, 25-21

SÜRE: Dakika (22- 25- 25- 26 )

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 3'üncü ve son gününde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Arkas Spor'a şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.