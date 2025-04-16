Ziraat Bankkart, Arkas Spor\'u 3-1 Mağlup Ederek Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart: 3-1

İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

ARKAS SPOR: Carisio, Burutay, Burakhan, Grozer, Gökçen, Ertuğrul Gazi, Zenger, Ulaş Onur, Atilla

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Ter Maat, Vahit Emre, Bedirhan, Murat, Clevenot, Berkay, Çağatay, Hilmi, Samet

SETLER: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

SÜRE: 128 dakika

EFELER Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 10-25, 21-25, 29-27 ve 19-25 sonuçlandı. Seride 2-0 yenik duruma düşüp elenen Arkas Spor, Play-Off 3-4 etabında, Ziraat Bankkart ise finalde mücadele edecek.