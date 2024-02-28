Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle Türkiye'ye avantajla dönen ekip, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak yarı finale yükseldi. Maçın en değerli oyuncusu ise Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi. Yarı finalde Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

28.02.2024 21:17  Güncelleme: 21:21
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, de Amo (Larranaga, Diedhiou)

Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7

Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle Türkiye'ye avantajla dönen kırmızı beyazlı ekip, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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