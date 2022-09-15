Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor, Türkiye Kupası 1. Tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Niğde Anadolu FK'nin attığı gol damga vurdu.
Kahramanmaraşspor, 3. dakikada Furkan Şamil Çetin ve 5. dakikada Mehmet Han Küçük'ün golleriyle öne geçerken Niğde Anadolu FK'de 33. dakikada Harun Kahraman durumu 2-1'e getirdi. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise sahada ilginç anlar yaşandı.
Sağ kanattan gelişen Niğde Anadolu FK atağında Rıdvan Çelik'in yaptığı ortada Murat Şamil topu eliyle ağlara gönderdi. Yayıncı kuruluşun tekrar tekrar ekrana getirdiği pozisyonda Şamil'in topu kolunu açarak ağlara gönderdiği net bir şekilde görülürken, Kahramanmaraşsporlu futbolcular hakem Ramazan Doğanay'a büyük tepki gösterdi. VAR sisteminin kullanılmadığı mücadelede hakem golü vererek santra noktasını gösterdi.
Sosyal medyada futbolseverler hakem Ramazan Doğanay'a büyük tepki gösterirken, gol anları kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Futbolseverler ayrıca eli ile attığı gol sonrası sevinen futbolcu Murat Şamil'i de eleştiri yağmuruna tuttu.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda elle atılan gol gündeme oturdu! Hakem golü verdi - Son Dakika