Türkiye Kupası'nda elle atılan gol gündeme oturdu! Hakem golü verdi - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda elle atılan gol gündeme oturdu! Hakem golü verdi

15.09.2022 16:37

VAR sisteminin kullanılmadığı Türkiye Kupası'nda sağ kanattan yapılan ortada topu eliyle gönderen Niğde Anadolulu Murat Şamil, skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Kahramanmaraşspor cephesi gole yoğun itirazda bulunulurken hakem Ramazan Doğanay golü geçerli saydı. Mücadeleyi Niğde Anadolu, 90+2. dakikada attığı gol ile 3-2 kazandı.

Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor, Türkiye Kupası 1. Tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Niğde Anadolu FK'nin attığı gol damga vurdu.

KAHRAMANMARAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Kahramanmaraşspor, 3. dakikada Furkan Şamil Çetin ve 5. dakikada Mehmet Han Küçük'ün golleriyle öne geçerken Niğde Anadolu FK'de 33. dakikada Harun Kahraman durumu 2-1'e getirdi. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise sahada ilginç anlar yaşandı.

VAR SİSTEMİ YOK, EL İLE ATILAN GOL GEÇERLİ SAYILDI

Sağ kanattan gelişen Niğde Anadolu FK atağında Rıdvan Çelik'in yaptığı ortada Murat Şamil topu eliyle ağlara gönderdi. Yayıncı kuruluşun tekrar tekrar ekrana getirdiği pozisyonda Şamil'in topu kolunu açarak ağlara gönderdiği net bir şekilde görülürken, Kahramanmaraşsporlu futbolcular hakem Ramazan Doğanay'a büyük tepki gösterdi. VAR sisteminin kullanılmadığı mücadelede hakem golü vererek santra noktasını gösterdi.

Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi

HAKEM VE MURAT ŞAMİL'E TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada futbolseverler hakem Ramazan Doğanay'a büyük tepki gösterirken, gol anları kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Futbolseverler ayrıca eli ile attığı gol sonrası sevinen futbolcu Murat Şamil'i de eleştiri yağmuruna tuttu.

Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi
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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda elle atılan gol gündeme oturdu! Hakem golü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda elle atılan gol gündeme oturdu! Hakem golü verdi - Son Dakika
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